İsrail’de yaklaşık 2 milyon kişinin Rusça konuştuğunu hatırlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’i Rusça konuşan ülke olarak gördüklerini belirtti.

Keren Hayesod vakfının kongresinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya ve İsrail vatandaşları arasında aile, akraba, dost bağları var. Bu gerçek bir ortak aile ağı, hiç abartmadan konuşuyorum" dedi. İsrail’de yaklaşık 2 milyon Rusça konuşan vatandaş yaşıyor" ifadesini kullanan Putin, "İsrail’i Rusça konuşan ülke olarak görüyoruz” diye devam etti. Putin, Rusya ve İsrail halklarını ortak ve sıkça trajik tarih sayfalarının birleştiğini de sözlerine ekledi.

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