İsrail politikası da tersine döndü

Yıllar süren çekişmeli ilişkilerin ardından Türkiye’nin, son zamanlarda genel olarak Ortadoğu’ya ve özelde İsrail’e yönelik dış politikasını da değiştirdiği iddia edildi.

Şimdi ise İsrail Hayom gazetesine üst düzey bir Türk yetkilinin, Türkiye’nin Tel Aviv’e büyükelçi göndermeye hazır olduğuna ilişkin bir beyanat verdiği belirtiliyor. İsrail’in tavrı ise tam olarak bilinmiyor. Ancak İsrail medyasında yer alan haberlerde ilişkilerin kurulması gerektiği vurgulanıyor. Hatta bazı yetkililer, İran tehdidine karşı İsrail ve Türkiye’nin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyor. Ancak İsrail, Mısır gibi “temkinli” davranma görüntüsü vermeye çalıyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Türkiye, Mısır ile de ilişkilerini geliştirmek için adım atmış, Mısır ise bazı şartlar öne sürerek adım atmamıştı.

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