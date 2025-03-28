İstibdat değil, hürriyet kazanacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, “İktidarını Soros’un sofralarında kuranlar utanmıyor da, biz sokaklardan mı utanacağız? Söyleyin yüksek sesle, utanmayın. Toroslar bizim, tarlalar, ovalar, yaylalar bizim. Sokaklar bizim. Saraylar senin, meydanlar bizim! Ve ne olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, istibdat değil hürriyet; Saray değil Cumhuriyet kazanacaktır. Yerimiz de, safımız da bellidir. Biz susmayacağız. Her şey gözümüzün önünde olup bitmektedir. Türkiye demokrasinin çiğnendiği hak ve hürriyetlerin ayaklar altına alındığı, seçme ve seçilme hakkının gasp edildiği, bölücülüğün meşruiyet kazandığı, ihanetin alkışlandığı, milliyetçiliğin ise susturulmaya çalışıldığı bir döneme girmiştir. “

Ankara - Anka