İYİ Parti, büyük kongre çalışmalarını hızlandırdı

İYİ Parti, ağustos sonuna kadar ilçe ve il kongrelerini tamamlamayı, 2'nci Olağan Kongresi'ni eylül ayında yapmayı planlıyor.

İYİ Parti, 1 Şubat'ta başlayan ancak Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 16 Mart ila 21 Haziran'da ara verilen kongre çalışmalarını hızlandırdı. İYİ Parti, ilçe kongreleriyle büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongrelerinin büyük çoğunluğunu tamamladı. 81 ilin 47'sinde il kongresini yapan parti, şu ana kadar teşkilatı bulunan yaklaşık 900 ilçeden 850'sinde ilçe başkanlarını belirledi. Parti, bu hafta sonu İstanbul, Erzurum, Yalova, Gümüşhane, Kırıkkale, Diyarbakır, Bilecik, Muğla, Şanlıurfa, Kastamonu, Şırnak, Bartın ile 29 Temmuz Çarşamba günü Ordu'da yapacağı kongrelerle 60 ilde çalışmalarını tamamlamış olacak. İYİ Parti, 2'nci Olağan Kongresi'ni eylül ayında yapmayı planlıyor. Tedbir genelgesi İYİ Parti ayrıca, salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde teşkilatlara kongrelerde maske kullanımı, mesafeye dikkat edilmesi ve mümkün olması halinde kongrenin açık havada yapılmasını içeren genelge göndermişti. Bu çerçevede birçok il ve ilçe teşkilatı kongrelerini eski sinema, tiyatro veya kır düğünü yapılan mekanlarda gerçekleştiriyor. AA

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