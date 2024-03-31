İYİ Parti'de Bilge Yılmaz istifa etti, Meral Akşener'i istifaya davet etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Bilge Yılmaz "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi ve ekledi "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum." dedi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Bilge Yılmaz "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi. Yılmaz, 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu. Partide Erhan Usta’nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atandı. AA

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