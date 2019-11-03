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İYİ Parti'li Koray Aydın'dan AKP'ye 'topal ördek' benzetmesi

03 Kasım 2019, Pazar 11:56
'İYİ' Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Konya'da düzenlenen üye katılım programına katıldı. Aydın, "Son mahalli seçimlerde AK Parti'nin gücü ciddi anlamda kırıldı. Seçimlerden sonra AK Parti'nin bir ayağı koptu ve şimdi artık topal bir ördek gibi" ifadelerini kullandı.

“İYİ “Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın,Konya’da partisine yeni katılan isimler için düzenlenen üye katılım programına katıldı. Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinden Mİllet İttifakı’nın zaferle ayrıldığını belirterek, “Son mahalli seçimlerde AK Parti’nin gücü ciddi anlamda kırıldı. Seçimlerden sonra AK Parti’nin bir ayağı koptu ve şimdi artık topal bir ördek gibi” ifadelerini kullandı.

“TÜRK SİYASETİNDE DENGELER ALT ÜST OLDU”

“İYİ” Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım ve mahalle başkanları programına katıldı. Aydın, AK Parti’nin meclisteki gücünün zayıfladığını söyleyerek, “Bugün TBMM’de çoğunluğu sağlayamamış bir AK Parti iktidarı var. Bu yüzden şimdilik küçük ortağı ile birlikte ayakta kalmaya çalışıyor. Yarın neler olabileceğini kestiremiyoruz. Ama şundan eminiz ki bugün Türk siyasetinde bütün dengeler alt üst oldu.”İyi” Parti Türkiye siyasetinin denklemini değiştiren anahtar bir parti. 31 Mart’ta Millet İttifak’ı büyük bir zafer kazandı. Bu seçimlerde AK Parti’nin gücü ciddi anlamda kırıldı. Seçimlerden sonra AK Parti’nin bir ayağı koptu ve şimdi artık topal bir ördek gibi” dedi.

“YENİ KURULACAK PARTİLER VAR”

Erken seçim iddialarına ilişkin düşüncelerini de anlatan Aydın, “AK Parti ve küçük ortağının oy oranı yüzde 40’ın altına düştü. Önümüzde daha yeni kurulacak partiler var. Bunun yaratacağı yeni hava ve iklimle AK Parti’de çözülmeler daha da hızlanacak.Ben yakın süreçte bir erken seçim beklemiyorum. Çünkü iktidar partisinin erken seçime gidecek bir hali yok” ifadelerini kullandı.

“BİZİM ARAYIŞIMIZ YOK”

AKP ile aralarında bir yakınlaşma olduğu iddialarını da yalanlayan Aydın, “ ‘İYİ’ Parti olarak konumumuzu muhafaza ediyouz. Şu anda arayış içerisinde olan AK Parti. Bizim bir arayışımız yok. Biz Millet İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler: Koray Aydın, İYİ Parti, AKP, topal ördek
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