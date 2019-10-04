Johnson, Brexit için süre isteyecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkesinin Avrupa Birliği’nden çıkışıyla (Brexit) ilgili bir anlaşmanın 19 Ekim tarihine kadar sağlanamaması halinde uzatma istemek için AB’ye bir mektup göndereceği bildirildi.

Reuters, bu haberine dayanak olarak İskoçya mahkemesine gönderilen bir hükümet belgesini gösterdi. Boris Johnson, çarşamba günü Avrupa Birliği'ne reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda'nın 2025'e kadar Birlik ile özel ilişki içinde kalmasını öngören düzenlemeyle değiştirilmesini teklif etmişti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'ye sunduğu yeni anlaşma teklifine ilişkin, "Halen ikna olmadık." değerlendirmesinde bulunmuştu. Johnson'ın "adil ve makul taviz" şeklinde nitelediği teklifte, Kuzey İrlanda'nın dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre ortak pazarda kalmasına yol açabilecek tedbir maddesinin kaldırılması öngörülüyor. Avrupa Parlamentosu Brexit Yönlendirme Grubu, İngiltere'nin yeni teklifinin bir anlaşma için temel oluşturmadığını açıklamıştı. Euronews Türkçe

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