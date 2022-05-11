Kabahat Suriyelide değil, hükümette

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Emperyal güçlerin Ortadoğu’daki maşası Recep Tayyip Erdoğan’dır. Avrupalılar rahat etsin diye Türkiye’yi göçmen hapishanesi yaptılar” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan bu milletin huzurunu parayla satan kişidir. Bu memleketin mahallelerini kaça sattın? Çık bu millete hesap ver. Avrupalılar rahat etsin diye bu ülkeye terörü getirdin, sığınmacılara gettolar oluşturdun, bu ülkenin dokularıyla oynadın, çık bunun hesabını ver (...) 2013’te dedim ki ‘kabahat Suriyeli’de değil kabahat sınırı koruyamayan hükümette’ dedim. Suriyelinin ne kabahati var” diye konuştu. Ankara - Anka

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