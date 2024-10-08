Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, son zamanlarda ortaya çıkan cezasızlık algısının kamu düzeninin çöktüğü kanısıyla toplumda herkesin kendi hükmünü verdiği ve cezasını uyguladığı bir yolu açmasından korktuğunu söyledi.

“İktidarın kurduğu düzende ‘cezasızlık’ öyle bir hal aldı ki sokakta kimsenin can güvenliği kalmadı” diyen Uysal, “Suçlular öyle hoyratlaştı ki insanların gözü önünde bir kadını taciz etmekten, öldürmekten korkmaz haldeler. Rüşvet karşılığı yüz binlerce Euro’luk saati koluna takıp hesap vermeyen, evinde şüpheli şekilde ölü bulunan bir genç kadının nasıl öldüğünün hesabı hakkıyla sorulmayan, türlü usulsüzlük, yolsuzluk yapıp karşılığında taltif edilen iktidar yandaşı, mensubu insanlarla toplum artık “nasıl olsa ceza almam/nasıl olsa hesabı sorulmaz” demeye başladı. Kademe kademe suç yayılıyor” ifadelerini kullandı. Seçim yatırımı olarak iktidarın yaptığı ceza infaz düzenlemesi(af) ile ülkeyi yaşanabilir olmaktan iyice çıkardığını ifade eden Uysal, “Hulâsa memleket zıvanadan çıktı! Hani ‘anayasa’ tartışıyor, anayasanın değiştirilemez hükümlerinden bahsediyoruz ya, nafile! Zira anayasada ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devletidir’ maddesi zımnen değişti bile” dedi. MEHMET KARA - ANKARA

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