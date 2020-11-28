'Kanal İstanbul'un sonu geldi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

İmamoğlu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslar arası ihaleye çıkacağız” açıklaması soruldu. İmamoğlu, “Açıklamayı yolda okudum. Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir. Çünkü yapılmayacaktır” dedi. “Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir” diyen İmamoğlu, “Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü İstanbul’un sonu gelmesin diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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