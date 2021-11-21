Karamollaoğlu: Erdoğan, Cumhur’a dâvet etti, reddettim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesine değinen Karamollaoğlu, “Biz beraber olmalıyız’ dedi kendisi. Ben de dedim ki; ‘Bizim itirazımız sistemin denetlenemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz.’ Geçen sefer de böyle oldu, Başkanlık Sistemi referandumundan önce konuştuk, “Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil” dedik” açıklamasını yaptı. Karamollaoğlu, “Sürekli olarak “Efendim Cumhur İttifakı’ndan koptunuz mu” deyip duruyorlar, biz Cumhur İttifakı’na nasıl gireriz? Ne yolsuzluklara ortak oluruz, ne israfa, ne dış politikadaki bu dağınıklığa ortak oluruz. Bir cümle yakalayıp bizimle oyun oynamak istiyorlar, biz oyuna gelmeyiz, bu iş ciddi bir iş. Kimse milleti aldatma yoluna girmesin” dedi.

Haber Merkezi