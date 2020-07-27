Karar doğru, istismar yanlış

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya’nın açılması kararını doğru bulduğunu söyledi, fakat zamanlamasında “istismar”a dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk’te Eren Eğilmez’in sunduğu “Gerçek fikri ne” programında Ayasofya’nın açılışı ile ilgili konuştu. Karamollaoğlu, Ayasofya’nın açılış zamanlaması için “istismar” ifadesini kullandı. Karamollaoğlu, “Bir iktidar zayıflamaya başladığı zaman, toplumsal destek kazanabilmek için, birtakım konuları farklı bir şekilde gündeme getirebilir. Biraz daha kabaca söyleyeyim; ‘istismar’ edebilir” derken, sözlerine şöyle açıklık getirdi: “Zamanlamalarda, eğer iktidar belli bir politikalar izlerken, ani zikzaklar yapıyorsa elbette bunun arkasında siyasî beklentisi vardır. Ben bunu yanlış olarak da yorumlamıyorum bu onun tabi olarak hakkıdır da. Buradan memlekete yarar mı gelir, zarar mı gelir, o ayrı bir konu. Ben istismar dediğim, bunu kullanır manasında. Bugün Ayasofya’nın açılması, lehinde aleyhinde bir sürü değerlendirme yapılıyor. Bunlar bize bir şey kazandırıyor mu? Ayasofya bir simgedir. Âmâ sadece bu karar bizim problemlerimizi çözer mi?”

Millet buna kanarsa sıkıntıya razı olur

”Erdoğan, politik havayı etkilemede çok mahir bir insan” diyen Karamollaoğlu, “Toplumu yönlendirme kapasitesi var, bunu kabul etmek icap eder. Düne kadar ‘Ayasofya açılmasın, bunun vebali çok ağırdır’ diyen bir insan, şu anda aniden karar verip açıyor. Bu da onun başarısı. Millet buna kanarak oy verirse sıkıntıya razı olur” dedi. Ayasofya açılışına katılmamasının özel bir sebebi olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, “Bizim teşkilâtlarımız kitlesel olarak katıldılar. Ben buraya protesto mahiyetinde gitmedim demiyorum ki. Birileri buradan malzeme çıkarmak istiyor. Gitseydim başka bir mana çıkarılacaktı, gitmediğim için farklı bir yorum yapılıyor. Bekliyordum zaten bunu. Ama önemsemiyorum. Benim gidip gitmemem orada bir değişiklik göstermeyecekti. Ben bunun Türkiye’nin gelişmesinde ve gidişatında benim katılıp katılmamamın çok önemli bir mesele olduğu kanaatinde değilim. Çok doğru bir adım atıldı” dedi.