“Katil”di, “kardeşim” oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Katil, darbeci asla görüşmem” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Kahire’de görüştü. Sisi’ye bu kez “Kardeşim” diyen Erdoğan bir de Ankara’ya davet etti.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı. Erdoğan, Sisi imzanın ardından birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan “Değerli kardeşimi, konsey toplantımızı gerçekleştirme üzere ilk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim. Bu ziyarette inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır” ifadelerini kullandı. Sisi’nin nazik davetine icabetle uzun bir sürenin ardından, on iki yıl sonra, yeniden Kahire’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnü kabulden ötürü Sisi başta olmak üzere tüm Mısırlılara teşekkür etti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 229

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.