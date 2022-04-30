''Kibir ve enaniyet en büyük engel''

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftara katılan ve burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ramazan ayı, buluşma ayıdır. Bizi Rabbimizle ve birbirimizle buluşturur. Kibir ve gurur, bu buluşmaların önündeki en büyük engeldir. Nefsinin ve enaniyetinin esiri olanlar, kendilerini bizzat kendi kurdukları, görünmez bir hapishaneye hapsetmiş olurlar. İnsan olmak, buluşmak, buluşmayı arzulamak demektir. Yalnızca kendimize benzeyenlerle değil, bizden ne kadar farklı olursa olsun herkesle buluşmayı arzulamak demektir” dedi.

İmamoğlu, ayrıca, “Kamu yöneticisi, farklı akılların, farklı gönüllerin, farklı vicdanların en geniş ortak paydasını arıyorsa gerçek anlamda kamu yöneticidir. Konuşurken ‘demokratik siyaset’, ‘demokratik yönetim’ gibi kavramlar kullanıyoruz ya aslında biraz, ne yazık ki biraz söz israfı yapıyoruz. Çünkü bugünün dünyasında, eğer bir siyaset ya da yönetim tarzı demokratik değilse ne siyasetten ne yönetimden söz edebiliriz. Demokrasi yoksa ortada gerçek anlamda siyasetçi de yönetici de yok demektir” ifadelerini de kullandı.

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