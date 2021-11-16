Kılıçdaroğlu: Açılan yaraları saracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Helâlleşme meselesine değinen Kılıçdaroğlu, “Biliyorum bazılarımız zorlanıyor bu konuyu konuşmaya, yaralar hâlâ açık. Ama yapacağız, çocuklarımız için yapacağız. Bizim gördüğümüzü yaşadığımızı milletimizin çocukları gelecekte yaşamamalı. Bundan daha büyük ödül olabilir mi Allah aşkına. Helâlleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Helâlleşmek yüzleşmek barışabilmek devam edebilmek demektir. Bunun yarası olan topluluklara yapacağız. Hukuk başka kim ne suç işlediyse onun karşılığı hukuktur. Hukukla helâlleşmeyi karıştırmamak lâzım. Hukuk onun hesabını soracak. Bir de medyada bazılarının ‘ne güzel muhalefet zaten kazanıyor ne gerek vardı tüm bunlara’ demesine hüzünlendim. Çünkü bunlar, bu söylediklerimi strateji zannediyor. Ne stratejisi! Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardından bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum. Evlatlarımız diyorum, hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helâlleşeceğiz, dostlarım helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak, ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. Helâlleşeceğiz, açık yaralar var. Biliyorum zor olacak, ama yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları sarıp helâlleşeceğiz” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi