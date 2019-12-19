Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi"nin açılışında konuştu.

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Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada yeniden sıcak gündem maddeleri arasında yerini alan Kanal İstanbul projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bir tarih, bir kültür rant gözüyle yok edilebilir mi?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un tarihini, kimliğini ve kültürünü korumak gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İhanet yetmiyormuş gibi ihanetin katmerlisi yapılmaya çalışılıyor. Nasıl? 'İstanbul'a Karadeniz'den bir kanal açacağız, Kanal İstanbul'u yapacağız.' Neye göre yapacaksınız? Mühendis, çevreci 'Hayır' diyor, herkes 'Hayır' diyor, ama bir kişi 'Ben yapacağım. Karadeniz'i Marmara'yla buluşturacağım.' diyor. Neye göre, hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para, nasıl yapacak? 'Ben yapacağım.' diyor. Yapamazsın kardeşim, zaten yapamayacaksın, zaten gideceksin, ilk seçimde zaten gideceksin. Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın, hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın, ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstanbul'a ihanete doymadılar mı? Bir tarihe, bir kültüre rant gözüyle bakılabilir mi? Bir tarih, bir kültür rant gözüyle yok edilebilir mi? Bir tarih, bir kültür beton ormanına dönüştürülebilir mi? Bir tarihin, bir kültürün olduğu yerde ağaç bile bırakmadınız, meydan bile bırakmadınız?"