Gençlere vaat ettiğimiz gelecek inşaat mı?

Ekonomist Emre Alkin, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak, “Hayatımda duyduğum en sıradan, lüzumsuz proje. Türkiye’nin makus talihini değiştirecek tek proje yüksek teknolojidir. Bu projenin neresinde yüksek teknoloji var” diyerek tepki gösterdi.

Yapay Afet!

Kanal İstanbul deprem riskini arttırır

Alkin şunları söyledi: “Düşünsenize memleketin birinci önceliği dijital dönüşüm ve sanayide 5,0’a geçiş için 5G iken, 75 milyar dolarlık Kanal İstanbul’u konuşmanın ne manası var. Bunu ben iktisatçı olarak anlamıyorum. Kanal İstanbul gibi bir ekolojik faciaya sebep olacak, zaman kaybettirecek bir projeyi yapmalarını anlamıyorum. “Bizim parlak gençlerimiz var. Biz gençlerle övünüyoruz ama gençlerle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Palavracıyız. Benim parlak gencime benim vaat edeceğim gelecek inşaat mı? Bu kadar akıllı, parlak, çarpıcı, sıradışı işler yapmaya hazır bekleyen, eğitim verdiğimiz zaman bizi utandırmayacak, başımızı göğe erdirecek projeler yapacak olan gençlere vaat ettiğimiz tek şey inşaat mı, toz toprak mı, bina mı?”