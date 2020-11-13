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13 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Kör particilik bitti

13 Kasım 2020, Cuma 16:00
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet ittifakı”nı övdü. Akşener, “İnsanların birbirine saygı duyması, siyasî görüştekilerin karşısında yer alanlara saygı duyması, onu dinlemesine sebep oldu” dedi.

Akşener, Bilecik’te esnaf ziyaretinin ardından CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti. Başkan Şahin, Akşener ve beraberindekileri Belediye Binası önünde karşıladı. Akşener, Belediyede Başkan Şahin ve CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ile sohbet ederken “Bizim dışımızdaki seçmen de memnun. Çok kör bir particilik yok. Belki bu ittifak, esnekliği beraberinde getirmiş olabilir. İnsanların birbirine saygı duyması, siyasi görüştekilerin karşısında yer alanlara saygı duyması, onu dinlemesine sebep oldu” dedi.

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