Kurtulmuş’un ilginç TL yorumu: Maalesef TL çok değerliydi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Türk Lirası’nın değerli olduğu günler için ‘Maalesef’ dedi: Çok şükür son yıllarda yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı.

Artı gerçek’in haberine göre, TGRT’ye konuşan Kurtulmuş şunları söyledi: “Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. 1 dolar 1,20 seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Yani ne varsa kalem dahil her şeyi daha ucuza dışardan ithal eder durumdaydık. Çok şükür 2013’ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama dayalı bir ekonomi yönelişine Türkiye kendisini sevk etmiş oldu. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Burada da o dengeyi Türk ekonomisi sağlayacaktır. Dövizin çok değerli olması ya da çok değerinin düşük olması arasında bir denge oluşacaktır.” Kamuoyu, Kurtulmuş’un yaptığı bu değerlendirmelerin hangi kıstas ve ekonomik teorilere göre yapıldığını ise anlamakta güçlük çekti.

Haber Merkezi