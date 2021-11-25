"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Maliyeti milletimiz ödüyor

25 Kasım 2021, Perşembe 18:42
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın kendisini kandırdığını, maliyetini ise milletin ödediğini söyledi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Uysal, “Bir toplum, bir millet, bir devlet akıldan kopmuş birilerinin ettikleri nedeniyle felakete uğruyor. Tüm problemleri hamasetle örtmeye çalışıyorlar. Ekonomide ilimle, bilimle bağdaşmayacak tercihleri hezeyanları ile birlikte milletimizin üzerinde deniyorlar. Maliyeti ise milletimiz ödüyor. Bir kesim bu argümanlarla, dış güçler sözleri ile kendisini motive ediyor. Kendisini kandırıyor. Bu ise geri kalmış toplumların refleksidir” dedi. 

Yapabilecekleri bir şey kalmadı

Sosyal yardımlarla “kadrolu seçmen” haline getirilmiş bir kesimin olduğunu ifade eden Uysal, “Dört tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman verdi milletimiz bunlara. Yetki istediler yetki verildi. Yetmedi sözümüz kanun olsun istediler, bu da verildi. Bunlara rağmen bu hale getirdiler. Yapabilecekleri bir şey kalmadı” değerlendirmesinde bulundu. “Son 10 yılda hangi hedeflerini tutturdular?” diye soran Uysal şunları söyledi: “Ülkeyi yağmaladığınız yetmedi şimdi ülkeyi iflas ettirdiniz! Milyonlar yoksullaştı, Milyonlarcası daha işsiz kalacak, yüzbinlerle işveren iflas edecek, onbinlerce işletme kapısına kilit vuracak! Siz de utanmadan hamasetle algı yönetmeye çalışacaksınız! Amacınızı anladık; Türkiye’yi Çin benzeri ucuz işgücü ve Suriyeli/Afgan yoğunluklu mülteci merkezi yapmak! Bu iktidar toplumsal meşruiyetini yitirmiştir! Yoksulluğu hamasetle örtemezsiniz.”

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Taraftarını dinledi, forma israfına son verdi

    Üç devlet bir BAE

    Maliyeti milletimiz ödüyor

    Kur artışı enflasyonu 7.5 puan arttırır

    Benzin 10 lirayı geçti

    Mutfak tüpü 200 lirayı aştı

    '17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve yurt dışına hiç çıkmadım'

    BİK ve RTÜK’ü konuştular

    Erdoğan niye BAE’ye dümen kırdı?

    Rusya İdlib'e hava saldırısı düzenledi

    Interpol'e BAE'li başkan

    Çin'de aşılama oranı 76,8'e ulaştı

    Filistin, İsrail'e yasa dışı yerleşim inşası nedeniyle tepki gösterdi

    Benzin ve motorine önce zam sonra indirim kararı

    Türkiye 10 milyon doz aşı hibesi yapacak

    "TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı"

    Ajax'a mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

    Bu kriz 2001’den daha derin

    Türkiye ile BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

    Son 24 saatte 175 kişi vefat etti, 27592 vaka gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahşere kalan bir hesap daha (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin CHP’ye vuruş ortakları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Benzin ve motorine önce zam sonra indirim kararı
    Mikail YAPRAK

    Ölümüyle dirilen şair: Sezai Karakoç
    Cevher İLHAN

    “Dolarizasyon”un akıbet(sizliğ)i…
    Cenk ÇALIK

    Binlerce gözü olan mu’cize: Arılar
    Genel

    Bu kriz 2001’den daha derin
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.