Maliyeti milletimiz ödüyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın kendisini kandırdığını, maliyetini ise milletin ödediğini söyledi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Uysal, “Bir toplum, bir millet, bir devlet akıldan kopmuş birilerinin ettikleri nedeniyle felakete uğruyor. Tüm problemleri hamasetle örtmeye çalışıyorlar. Ekonomide ilimle, bilimle bağdaşmayacak tercihleri hezeyanları ile birlikte milletimizin üzerinde deniyorlar. Maliyeti ise milletimiz ödüyor. Bir kesim bu argümanlarla, dış güçler sözleri ile kendisini motive ediyor. Kendisini kandırıyor. Bu ise geri kalmış toplumların refleksidir” dedi.

Yapabilecekleri bir şey kalmadı

Sosyal yardımlarla “kadrolu seçmen” haline getirilmiş bir kesimin olduğunu ifade eden Uysal, “Dört tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman verdi milletimiz bunlara. Yetki istediler yetki verildi. Yetmedi sözümüz kanun olsun istediler, bu da verildi. Bunlara rağmen bu hale getirdiler. Yapabilecekleri bir şey kalmadı” değerlendirmesinde bulundu. “Son 10 yılda hangi hedeflerini tutturdular?” diye soran Uysal şunları söyledi: “Ülkeyi yağmaladığınız yetmedi şimdi ülkeyi iflas ettirdiniz! Milyonlar yoksullaştı, Milyonlarcası daha işsiz kalacak, yüzbinlerle işveren iflas edecek, onbinlerce işletme kapısına kilit vuracak! Siz de utanmadan hamasetle algı yönetmeye çalışacaksınız! Amacınızı anladık; Türkiye’yi Çin benzeri ucuz işgücü ve Suriyeli/Afgan yoğunluklu mülteci merkezi yapmak! Bu iktidar toplumsal meşruiyetini yitirmiştir! Yoksulluğu hamasetle örtemezsiniz.”