Meclis’in üzerine düşen gölge kaldırılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı televizyon programında Sedat Peker için “Bir siyasetçiden 10 bin dolar para alıyor” açıklamasıyla şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlara talimat verdim, TBMM başkanına dilekçe verin hangi siyasî Sedat Peker’den 10.000 dolar alıyorsa bu açıklanmalıdır ve meclisin üzerine düşen bu gölge kaldırılmalıdır. Süleyman Soylu bunu âcilen açıklamalıdır. Yer altı dünyasının elimine edilmesi lâzım, olmamalıdır. Bu olağanüstü rant, para, uyuşturucu demektir. Kendi aralarında rant savaşı var, Erdoğan hiç konuşmuyor. Sanki Erdoğan bu ülkeyi hiç yönetmiyor. Nerede bu adam? İzmit limanında, Mersin limanında uyuşturucular bulunmuş, hiçbir dâvâ açılmamış. Siyasetçiler bu yeraltı dünyası aktörleri tarafından satın alınmıştır demektir bu. Bu kirlilikten Türkiye’nin temizlenmesi lâzım. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda sessiz kaldığını belirterek, “Sanki Erdoğan bu ülkeyi hiç yönetmiyor” ifadesini kullandı.

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