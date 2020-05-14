Meclis sadece bizde kapalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde işleri olumsuz etkilenen esnaf temsilcileriyle video konferansla görüştü.

Esnafın pandemi sürecinde “faizsiz kredi, çek-senet, vergi ödemeleri” gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarların günlük yaşadığını, kendisi ve komşu esnafı o gün için bir gelir elde ettiyse “Allah’a şükür” dediğini söyledi. Görüşmede mazot desteğinden söz edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, taksi, otobüs, servis ve tır şoförlerinin durumunu bildiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Meclis açıldığında bir kanun teklifi vereceğiz, bu yıl, 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın. Kovid-19 sadece bizi değil, dünyayı etkiliyor. Dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye. Fransa, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Papua Yeni Gine, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır... Hepsinde açık, bizde kapalı. Niye kapalı kardeşim. Vatandaşın derdi var, kanun çıkaralım, varsa böyle dertler süratli şekilde yapalım, hayata geçirelim. Bütün Parlamentonun bu konuda ortak hareket etmesi lazım.”