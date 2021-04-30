Meclis tatile girdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararından Türkiye Büyük Millet Meclisi de etkilendi. Meclis, 18 Mayıs'a kadar Genel Kurul çalışmalarına ara verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), salgınla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı sonuna kadar mesai yapmayacak. Meclis'te son olarak akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin yasa kabul edildi. Karma komisyon çalışmalarını sürdürecek Meclis'in ara verdiği dönemde, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyon çalışmalarına devam edecek. Komisyonda HSK'ya 7 üye seçimi için aday adaylarının başvuruları incelenecek.

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