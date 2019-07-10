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10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Merkez Bankası'ndaki görevden alma ile ilgili Erdoğan'dan açıklama

10 Temmuz 2019, Çarşamba 18:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankasında görev değişimiyle ilgili, “Ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilse böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Hak-İş 14. Olağan Genel Kuruluna iştirak ederek, katılımcılara hitap etti. 

 

Merkez Bankası Başkanlığında yapılan görev değişikliğine de değinen Erdoğan, bu görev değişikliğinden dolayı özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. 

"Davul birilerinde tokmak birilerinde" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: 

"Yanlış bir anlayış, bedelini kim ödeyecek? Siyasetçi ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak? Banka başındaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen her türlü, bu noktadaki istişare neticesindeki karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de ne yapmıştır, almıştır. Böylece faiz denilen, her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyorum hep faizciler savunuyor. Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın nasıl, hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz." 

Yeni yönetim sisteminde, Merkez Bankası Başkanını atama görevinin, ülkenin diğer politikalarıyla birlikte ekonomi politikasından da sorumlu olan Cumhurbaşkanına bırakıldığına vurgu yapan Erdoğan, "Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilmiş olsaydı böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı. Ama orada bir tıkanıklık var ve bunun bedelini tüm ülke, tüm millet hep birlikte ödüyoruz. Göz göre göre ülkemizin sırtına böyle bir yükün bindirilmesine rıza göstermek Cumhurbaşkanı olarak bizim görevimizi ihmal etmemiz anlamına gelirdi. Bunun için gereken istişareleri yaptık, kararımızı aldık ve uyguladık. İnşallah bundan sonra Merkez Bankası, ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir." ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: erdoğan
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