Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin ve İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2010 yılında Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilmiş bulunan Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin'i 24 Mayıs 2022 tarihinde ziyaret edecek. Ziyaret çerçevesinde, Filistin Dışişleri Bakanı Sayın Riyad Malki ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi planlanıyor. Bakan Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs'ta da İsrail'i ziyaret edeceği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Bakanımızın, 25 Mayıs 2022 tarihinde ise İsrail'i ziyaretle, İsrail Dışişleri Bakanı ve Alternatif Başbakan Sayın Yair Lapid'le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede, İsrail'le ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

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