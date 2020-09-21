İYİ Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili, “Bu millet, bu ucube sistemi hak etmiyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Anfa Altınpark’ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı’nda konuştu. Her zorluğu omuz omuza vererek aşmış milletin birbirine düşman hale getirildiğini öne süren Akşener, “İktidardakilere sesleniyorum, milletimizin feraseti yüksektir, ama aynı zamanda, o yüksek ferasetli milletin, bileği kalın, tokadı serttir. Milletimiz düşmanlıktan, ayrışmadan, nefret söyleminizden artık bıktı. Siz gör- meseniz de bu sabırlı milletin sabır taşı artık çatlamak üzere. Günü geldiğinde öyle bir tokat yiyeceksiniz ki ne olduğunu kendiniz de anlamayacaksınız, şaşıracaksınız” dedi. Eğitim sistemine ilişkin eleştirilerini dile getiren Akşener, bugün 24 yaşında olan üniversite mezunu bir gencin hayatı boyunca 15 kere sınav sisteminin değiştiğine şahit olduğunu, mezun olduktan sonra da iş bulamadığını öne sürdü. Akşener, “Eğitim, kaç üniversite açtığın değil, kaç üniversite mezunu genci hayata katabildiğindir. Eğitim, bir ticarî sektör değil, devletin milletine sağlaması gereken en temel hizmettir” dedi.

Hiçbir konuda istikrar sağlanamadı

“Ne dış politikada ne ekonomide ne kalkınmada ne eğitimde, hiçbir konuda istikrar sağlanamadı” iddiasını dile getiren Akşener, 18 yılda dünya büyürken, Türkiye’nin gelirinin 10 sene öncesine gerilediğini, bugün millî gelirin, 2010 senesiyle aynı olduğunu söyledi. Gelirin artmadığını, ama giderlerin katlandığını ileri süren Akşener, “İktidara geldiklerinde otomobil alınabilen parayla, bugün ancak 3 tane yeni model telefon alınabiliyor” dedi. Aylardır sokak sokak gezerek, esnafla, işsizle, çalışanlarla, çiftçilerle konuştuğunu, herkesin zor durumda olduğunu savunan Meral Akşener, oysa Türkiye’nin, milletini bolluk içinde yaşatacak her şeye sahip olduğunu belirtti.

Çilenin çözümü belli

“Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi” yüzünden Türkiye’nin borcunun büyüdüğünü, gelirinin azaldığını, çalışanların maaşlarının kuşa döndüğünü iddia eden Meral Akşener, şöyle devam etti: “Bu millet, bu ucube sistemi hak etmiyor. Milletimiz sözlerine güvendi, destek verdi, ama artık damadın yalanları milletin gerçeklerini saklayamıyor. İşte bu yüzden Türkiye’nin dört bir yanından, bir ses yükseliyor. Millet bizi çağırıyor. Diplomasiden ekonomiye, eğitimden üretime, işsizlikten borçlara, boşaltılan hazineden, vatan evlatlarını ortada bırakan kayırmacılığa kadar, bütün bu keşmekeşin ve çilenin çözümü belli, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem...”