Milletin dertlerine sıra gelmiyor

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, yıl sonuna kaldı 52 gün kaldığını hatırlatarak, “Bu 52 günde Türkiye’nin asgari ücret ve emekli maaşlarından başka maaşlarından başka gündemi olamaz. İktidardakiler sürekli her sabah başka bir gündem dayatabilir ama bizim yani muhalefetin başka gündemi olamaz, olmamalı” dedi.

“Önceden de iyi değildik ama farkında mısınız; Meclis’in açıldığı 1 Ekim’den bu yana milletin dertlerine hiç ama hiç sıra gelmedi” diyen Salih uzun, “El uzatma ile başlandı. İmralı ile devam edildi. Kayyım ile köpürtüyorlar. Ne bütçe. Ne asgari ücret. Ne emekli… Bu kıskaçtan çıkma sorumluluğu bizde… muhalefette” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Kara - ANKARA

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