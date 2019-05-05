AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Seçimler sonrası gelişen olaylar hukukî bir sürece girmiştir. YSK de İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikâyetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak’’ dedi.

Sabah namazını Pendik’te Amine Hatun Camii’nde kılan Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Seçimler sonrası gelişen olayların hukukî bir sürece girdiğini” belirten Yıldırım, şunları kaydetti; “Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) İstanbul seçim sonuçlarına göre de partimizin ve MHP’nin şikâyetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz birşey var, tek karar merci YSK’dır. Herkesin bu karara rıza göstermesi gerekir. Biz bunun sonucunu bekliyoruz. Zaman zaman çeşitli yorumlar yapılıyor, dün bir yazar iptal edilebilir, reddedilebilir veya İmamoğlu’ndan alınıp bir başkasına verilebilir diye. Öyle bir şey yok. Sonuçlar alınıp bir başkasına verilmesi gibi sonucu yok. Tamamen yanlıştır. Öyle bir talebi ne partimiz ne de biz yaptık. Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Vatandaşların verdiği oyların hak edilen yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik, üzerimize düşeni yaptık. Karar YSK’nındır.’’

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