CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP ve MHP’nin yeni anayasa hazırlığı için muhalefete destek çağrısına yönelik soruya, Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi: “Erdoğan, önce şunu düşünsün, mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan vaziyette. Sen önce bunların dertlerini çözecek misin, çözmeyecek misin? Çözme yeteneği, ülkeyi yönetme yeteneği yok. Artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette. Erdoğan, neredeyse ülkenin başına felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Milletten korkulur mu? Referandum diyorsun, ne referandumu kardeşim. Getirmek istiyorsan, getir referandumu, millet seçim istiyor mu, istemiyor mu diye. Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim, istemiyorsa gitmeyelim.”

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