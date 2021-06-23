Milli irade saptırılamaz

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “Türkiye’de millÎ iradeyi saptırıcı ve yanıltıcı hiçbir sürecin başarı sağlayamayacağına geçmiş örnekleriyle bolca şahitlik edilmiştir “ dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır Hani’de AKP İlçe Başkanlığına, İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti şiddetle kınadığını söyledi.

Bunun siyasetin ve Türkiye’nin üzerinde gölge oluşturmayacağına inandıklarını belirten Tatlıoğlu, “Türkiye’de millî iradeyi saptırıcı ve yanıltıcı hiçbir sürecin başarı sağlayamayacağına geçmiş örnekleriyle bolca şahitlik edilmiştir. Bundan sonra da asla millî iradeye gölge düşmeyecektir. Millî irade üzerinden Türkiye’nin kendisine yakışan dünya üzerindeki yerini alacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

Her konuşması liraya değer kaybettiriyor

Türk ekonomisinin kırılgan yapısının pandemiyle birlikte daha da farklılaştığını ileri süren Tatlıoğlu, Türkiye’nin genel olarak, doğrudan destek konusunda çok gerilerde kaldığını ifade etti. Tatlıoğlu, fakirliğin yaygınlaştığını ve derinleştiğini öne sürerek, 23,5 milyon kişinin fakirlik sınırının altında yaşadığını savundu. Tatlıoğlu, “Her 4 kişiden birisi, hatta birisinden biraz daha fazlası açlık sınırının altında” dedi. Tatlıoğlu, Türkiye’yi yönetenlerin, pandemi sürecinde insanların yanında olmayı beceremediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasının ardından Türk lirasının yaklaşık 25 kuruş değer kaybettiğini söyleyen Tatlıoğlu, Erdoğan’ın konuşmalarını, hitabını bunu dikkate alarak yapmasını talep etti.

Ülkenin önünde en büyük engel

Sisteme yönelik eleştirilerde de bulunan Tatlıoğlu, “Partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’deki problemleri derinleştirmiş ve yaygınlaştırmıştır” diye konuştu. Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra Türkiye’nin dünya ile negatif ayrıştığını savunarak, net doğrudan yabancı yatırımların Cumhuriyet tarihinde ilk defa negatif olduğunu söyledi. Tatlıoğlu, “Bugün Sayın Erdoğan’ın, kadrolarının ve partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkenin önündeki en büyük engeli teşkil ettiğini söylemek doğru olacaktır” ifadesini kullandı. Tatlıoğlu, gazetecilerin Anayasa Mahkemesinin, HDP’nin kapatılması istemli dâvâda iddianameyi oy birliğiyle kabul ettiğine dair değerlendirmesini sorması üzerine, hem Anayasa Mahkemesini hem hukukun işleyişini hem de Erdoğan’ın ifadelerini takip ettiklerini belirtti.