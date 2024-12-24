Muhalefet anlayışımızı değiştirmeliyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8’inci Konya İl Kongresi’nde konuştu.

Arıkan “Yeni dönemde yapacağımız şey, 2030’lara, 2040’lara Türkiye’yi nasıl taşırız. Ona kafa yoracağız. Artık İmam Hatipler, başörtüsünü tartışmayalım. Neyi tartışalım başörtüsünün içindeki kafaların şuurlu ve bilinçli olmasını tartışalım. İmam Hatibe giden gençlerimizin şuurlu olmasını tartışalım. Sadece İmam Hatip açmak bu işin çözümü değil. Sadece başörtüsünü serbest bırakmak bu işin çözümü değil. Bunlar kıymetli ama daha kıymetlisi o çocuğa o şuuru verebilmek. Namazı niçin kıldığı şuurunu verebilmek” dedi. Konya - Anka

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