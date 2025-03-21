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21 MART 2025 CUMA - YIL: 56

O gün mağdurdun, bugün zalim oldun

21 Mart 2025, Cuma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Recep Tayyip Erdoğan 27 yıl önce Saraçhane’nin mağduruydun, bugün Saraçhane’nin zalimi olmaya utanmıyor musun?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Buradan 27 yıl önce seni uğurlayanlar bugün o günleri hatırlatıyorlar. Okuduğu bir şiirden dolayı yasaklı duruma düşen ve buradan bir arkadaşının muayenehanesine oradan da cezaevine yolcu edilen, üç ay cezaevinde kalan, 23 yıldır o mağduriyeti anlatan, millet ona yapılan bu muameleye tepki verdi diye 23 yıldır bu ülkede pek çok göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan o gün Saraçhane’nin mağduruydun, bugün Saraçhane’nin zalimi olmaya utanmıyor musun? Kimsenin kafası karışmasın. Olan biten bir darbe girişimidir, 19 Mart darbe girişimidir. Milletin iradesi bir yargı darbesi ile elinden alınmak, gasp edilmek istenmektedir” ifadesini kullandı.

İstanbul - Anka

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