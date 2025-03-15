Ön federasyon protokolü imzalandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Suat Kılıç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Suriye bilmecesi... Ülkenin istikrarının sağlanması zaman alacak - Anlaşma Türkiye’nin isteklerini karşılamıyor Kılıç, “Suriye’de yönetimle SDG arasında imzalanan protokol, bir iç barış protokolü değil, ön federasyon protokolüdür. Suriye’nin parçalanmasına, üniter yapısını yitirip federasyonlaşmasına sebep olacak hiçbir adım Türkiye’nin hayrına, yararına değildir” dedi. Kılıç, Alevîlerin yoğunlukla yaşadığı Suriye’nin güneyindeki çatışmalara ilişkin şunları kaydetti: ‘’Suriye meselesi ekseninde ırkçılık ve mezhepçilik yapmadan, can yakıcı bir hakikate daha dikkatinizi çekiyorum; zalimlerin eliyle sivillerin katledilmesini, katledenin kim olduğuna, katledilenin kim olduğuna bakmaksızın lanetliyoruz.” Ankara - Anka

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