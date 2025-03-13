Suriye bilmecesi... Ülkenin istikrarının sağlanması zaman alacak - Anlaşma Türkiye’nin isteklerini karşılamıyor

YENİ YÖNETİM SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR. LAZKİYE KALKIŞMASI KANLI BASTIRILIRKEN, SDG İLE YAPILAN ANLAŞMANIN DA UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞILIYOR.

Lazkiye'de son durum?

Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

Suriye için barış ve istikrar çağrısı

Suriye’deki duruma seyirci kalınamaz

Suriye yönetimi SDG ile anlaştı

ÇATIŞMALARI ARAŞTIRMA KOMİTESİ

SURİYE’NİN sahil bölgesinde “eski rejim kalıntısı” olarak tarif edilen gruplarca başlatılan ve Suriye yönetimi tarafından “kanlı” bastırılan olaylar belirsizliğini koruyor. Sivilleri de hedef alan, bini aşkın kişinin öldüğü tahmin edilen olayları İsrail'in kışkırttığı iddia ediliyor. Olayları araştırmak için kurulan Soruşturma ve Gerçekleri Araştırma Komitesi çalışmalara başladı.

ANLAŞMA İSTEKLERİMİZİ KARŞILAMIYOR

ÖTE YANDAN, Suriye ile SDG arasında yapılan 8 maddelik anlaşmaya da ihtiyatla bakılıyor. E. Büyükelçi Hakan Okçal, anlaşmanın, Mazlum Abdi’nin önerdiği şekilde yapıldığını düşündüğünü belirterek; “Bu, Türkiye’nin isteklerini karşılamıyor. Türkiye, YPG’nin tamamen silâhtan arındırılmasını istiyordu. Bu olmayacak anlaşılan” diye konuştu.

YPG SÖZCÜSÜ ANLAŞMAYI YALANLADI

BURSA Milletvekili Y. Selçuk Türkoğlu Meclis’te yaptığı konuşmada, anlaşmanın YPG sözcüsü Ferhad Şami tarafından yalanladığını ileri sürdü. Türkoğlu, sözcünün “Hiçbir hükûmet gücü SDG'nin kontrolündeki bölgelere girmeyecek. Askerî ve idarî sınırlarımız korunacak. Enerji kaynakları bizde kalacak. Sadece sınır kapılarında ve resmî kurumlarda Suriye bayrakları olacak” dediğini hatırlattı.

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Anlaşma Türkiye’nin isteklerini karşılamıyor

SDG’nin Suriye’deki geçici hükümetle yaptığı anlaşmanın, YPG’nin tamamen silahtan arındırılmasını isteyen Türkiye’nin beklentilerini karşılamadığı belirtiliyor.

Emekli Büyükelçi Hakan Okçal, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’deki geçici hükümet yaptığı anlaşmanın, SDG komutanı Mazlum Abdi’nin önerdiği şekilde yapıldığını düşündüğünü belirterek; “Bu tabii Türkiye’nin istediklerini karşılamıyor. Türkiye nasıl davranacak, bekleyecek mi, beklemeyecek mi bunları göreceğiz. Bir operasyon yapma imkanı artık giderek zayıflıyor” değerlendirmesinde bulundu. Okçal, “Türkiye, YPG’nin tamamen silahtan arındırılmasını istiyordu. Bu olmayacak anlaşılan” diye konuştu.

Sivil ölümler kabul edilemez

Anlaşmanın bir yılın sonunda hayata geçip geçmediğini göreceklerini söyleyen Okçal, “HTŞ’nin herkese barış elini uzattığı, özgürlük vaat ettiğini biliyoruz ama daha bir hafta önce Suriye’nin sahil kesimlerinde, Lazkiye, Tartus başta olmak üzere Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde katliam yapıldı. Bu katliam şu veya bu gerekçeyle başlayan olaylar neticesiyle olmuş olabilir. Gerekçesi ne olursa olsun sivil halktan yoğun bir şekilde öldürmeler oldu. Suriye’nin geleceği açısından bundan hoş emareler değil. Bunlar devam etmeyecek diye ummak istiyoruz” diye konuştu.

Ankara - Anka

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Anlaşma bölge barışına katkılar sunacak

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Basın Kapısı’nda Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı. SDG ve Suriye Geçici Hükümeti arasında imzalanan sekiz maddelik anlaşmanın Türkiye’deki Kürt sorununa ilişkin yürütülen sürece “kesinlikle pozitif yansıyacağını” söyleyerek, “Çünkü Suriye’de Kürt sorununun çözülmesi Türkiye’yi yakından etkileyecek. Türkiye’deki Kürt sorunu demokratik çözümüne pozitif katkı yapacaktır. Yine benzer şekilde Türkiye’nin kendi Kürt sorunu demokratik barışçıl yollarla çözmesi Suriye’deki Kürt sorununun çözülmesine ve Suriye’nin demokrasisinin inşasına pozitif katkı yapacaktır” diye konuştu.

Ankara - Anka

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Lazkiye olayları araştırma komitesi iş başında

Suriye’nin sahil bölgelerinde yaşanan olaylar için kurulan Soruşturma ve Gerçekleri Araştırma Komitesi çalışmalarına başladı. Komitenin sözcüsü Yaser Ferhan, başkent Şam’da Enformasyon Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında yürütülecek sürece ilişkin detayları paylaştı.

Komitenin 5 hakim, güvenlik biriminden bir albay ve bir avukattan oluştuğunu aktaran Ferhan, şu ifadeleri kullandı: “Komite, sivillerin maruz kaldığı ihlallere yol açan ortam, bulgu ve nedenleri araştıracak. Suçluların kimliğini belirleyeceğiz. Kamu kurumlarına, güvenlik güçlerine ve orduya yönelik saldırıları araştıracağız ve bu saldırıların sorumlularının kimliğini tespit edeceğiz.” Şam - aa

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Suriye’de insanlık dramı yaşanıyor

TBMM Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP’nin “Suriye’deki iç çatışmalara” ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Yapılan konuşmalarda Suriye’de yaşananların bir insanlık dramı olduğu, bu zulmün bütün insanlığa yapılmış bir zulüm olarak görüldüğünü ve insanlık tarihine yeni bir utanç sayfası olarak geçecek olayların yaşandığını ifade edildi. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, “Suriye’deki vatandaşlar bizim dünde birleştiğimiz, bugün aynı acı ve kederde buluştuğumuz belki yarınları da beraber inşa edeceğimiz akraba topluluklarımızdır. Fakat son günlerdeki gelişmeler bizim asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler inanç olarak bir kişiye yapılan zulmü bütün insanlığa yapılmış bir zulüm olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Adnan Solmaz

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Gelişmeleri ihtiyatla izliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’de yaşanan SDG-HTŞ anlaşması ile ilgili, “Biz meseleyi ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ediyoruz ama sonuçta kanın durmasıdır esas, çatışmaların bitmesidir esas ve bütün Suriye’yi kapsamasıdır esas. Bütün taraflar açısından bu anlaşmanın yada daha kapsamlı anlaşmaların çatışmaları bitirmesini ümit ederim” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da imzalanan anlaşmaya ilişkin, “Anlaşmanın en beğendiğim maddesi, 5’inci madde. Bir an evvel Suriyelilerin dönmesini istiyorlar. SDG’nin, YPG’nin silah bırakması gibi şeyleri hiç duymadık şimdiye kadar. Gelişmeleri ihtiyatlı izliyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM - Anka

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