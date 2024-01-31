Orta direk çöktü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’deki ekonomik eşitsizlik ve gelir dağılımındaki bozulma konularına vurgu yaparak, özellikle öğrencilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Babacan, gelir dağılımındaki adaletsizliğin, ülkedeki sosyal dokuyu zayıflattığını ve bu durumun öğrencileri olumsuz etkilediğini belirtti. Öğrencilerin simit parasına muhtaç hale geldiğini ifade eden Babacan, okula giden öğrencilerden birisinin haftada en az bir gün öğle yemeği yiyemediğini ve derslere aç gitmek zorunda kaldığını dile getirdi. Babacan, TÜİK’in açıkladığı gelir dağılımı istatistikleriyle ilgili “Türkiye’de gelir dağılımı hızla bozulmaya devam ediyor. Şu anda 85 milyon içerisindeki en zengin 17 milyon insan toplam gelir pastasının yüzde 50’sini alıyor. En fakir 17 milyona da gelir pastasının sadece yüzde 6’sı kalıyor. Rahmetli Özal’ın ‘Toplumu taşıyan çadırın ortasıdır, orta direğidir’ dediği orta direk de Türkiye’de artık tamamen çökmüş durumda” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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