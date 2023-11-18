HEDEP’in Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği önergenin diğer önergelerin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesini istedi.

Önerinin gerekçesini açıklayan HEDEP Van Milletvekili Zülküf Uçar, “Katledilmiş adalet inancına dün bir darbe daha indirilmiştir. Dink’in katili Samast’ı tahliye eden zihniyetin topluma açık bir mesaj verdiği ortadadır. Cezasızlık politikasıyla örülmüş devlet kodları bir kez daha eksiksiz çalışmış ve bir evladına daha müşfik kanatlarını germiştir. Devletin bu şefkatli tavrını cezasız bırakan sayısız faili meçhulden biliyoruz. Ogün Samast tekil bir örnek değil, bütün toplumu ahtapot gibi sarmış bir adaletsizlik ve cezasızlık ağının kullanışlı bir örneğidir. Bu sebeple aklanan yalnızca Ogün Samast değildir. Onu yaratan ve kullanan katliam düzeni aklanmak istenmektedir. Ogün Samast gözaltına alındığı gün aklanmıştı zaten. Bütün bir yargılama ve infaz süreci de bu doğrultuda yürütüldü. Bu ülkeyi daha fazla karanlığa çekmekten vazgeçin. Sizler ortada hukuk bırakmadınız” dedi.