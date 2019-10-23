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23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Öztrak'tan yeni vergi paketine ilişkin uyarılar

23 Ekim 2019, Çarşamba 16:40
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım" dedi.

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, AKP'nin üzerinde çalıştığı yeni vergi paketine ilişkin sorularını cevapladı.

Vergi toplanamamasındaki temel sorunun, ekonominin büyümemesi, vatandaşın para kazanamaması ve bu nedenle vergi gelirleri tahsilatının, enflasyonun çok altında yer alması olduğunu ve yapılması gerekenin tam tersinin yapıldığını belirten Öztrak, "Ek vergiler koyarak, vergilerdeki kaybı telafi etmeye kalkarsanız ekonomiyi daha da yavaşlatırsınız." diye konuştu.

AKP'nin çalışmasını görmediğini anlatan Öztrak, "Ancak bazı vergileri indirip, bazı vergileri artırıyorlarsa bunu yaparken de söylendiği gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım, durdurmamak lazım." ifadesini kullandı.

Öztrak, esas büyük sorunun, Türk vergi sistemi olduğunu, ülkede rekabet gücünü artıracak bir yapıda değil aksine rekabet gücünü desteklemeyen bir yapı içinde olduğunu savundu. Öztrak, bu nedenle Türkiye'de vergi sisteminin, ülkenin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracak biçimde etkinleştirmek gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudan vergiler artırılmalı ama dolaylı vergilere de dikkat etmek lazım. Belki önemli bir kısmında azaltmaya gitmek gerekir. Örneğin enerji, iletişim üzerindeki vergiler. Bunlar hep sanayinin maliyetlerini artıran, verimliliği etkileyebilecek olan vergi türleri. Bunlara yeniden bakmak lazım. Devlet artık yakalayabildiğinden vergi alma anlayışından vazgeçip, vergi alması gereken yerlerden vergiyi alabilecek bir denetim ve tahsilat etkinliğine kavuşmalıdır. Eğer bu vergi uygulamaları bu bütçeyi tutturabilmek için gerekiyorsa ki gerekiyordur yapılacak olan, milletin cebinden çok ciddi vergiler çıkacak demektir. Enerji fiyatlarına otomatik zam. IMF'nin önerisi. IMF ile gizli saklı bizim görüştüğümüzü söylediler oysa bizim görüşmelerimiz son derece açıktı, herhangi bir sorun yoktu, herkesin gözü önünde görüşmeleri yaptık. Ama kendileri gizli saklı görüşmüşler yapıyorlar, anlayabildiğim kadarıyla finansmansız, Uluslararası Para Fonu programını uygulamayı taahhüt etmişler. Bu yapılan zamlar, getirilen vergiler; anladığım kadarıyla bunun arkasında böyle bir yapı var." 

AA

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