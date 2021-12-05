Perinçek “Bizim modelimiz” diyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem haritası için Çin’i örnek vermesine tepki gösterdi.

Babacan, şunları söyledi: “Aklındaki büyüme modeli buymuş. Siz bu insanların alın terini ucuza satarak mı büyümek istiyorsunuz? Bir de biliyorsunuz, üçüncü ortak var, Perinçek. Şimdi baktık onlar çok seviniyorlar. Bakıyoruz onları destekleyen basın çok beğenmiş, bu büyüme modeline. Bu tür büyüme, bir kere demokrasiyi tamamen rafa kaldırmak demek. Çalışanın hakkıymış, hukukuymuş; ‘geç onları’ demek. İş gücünü ucuzlatıp çalışanın alın terini değersizleştirmek demek. Milleti başını kaldıramayacağı maaşlarla çalıştırıp, gün yüzü göstermemek demek. Sayın Erdoğan, hedefinin bu model bir büyüme olduğunu açıklayarak daha da zor şartlarda yaşayacağımızı aslında itiraf ediyor. Halkı fakirleştirerek büyüme, model bu. Böyle uydurma modellerle yaptığınız saçmalıkların arkasını doldurmaya çalışmayın. Böyle bir model olamaz.”

Ankara/Bursa - Anka