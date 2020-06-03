Perinçek, Vatan hükümeti istedi

AKP’li Şamil Tayyar’dan Doğu Perinçek arasında başlayan atışmalar ilginç diyaloglar ortaya çıkarıyor.

Üç gün önce, Vatan Partisi MYK üyesi ve Basın Bürosu Başkanı Osman Erbil, Şamil Tayyar ile ilgili bir açıklama yayınlamıştı. O açıklamada dikkat çeken cümlelerden birisi de “Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 Mayıs’taki ‘Cumhur İttifakı’nı güçlendireceği’ tesbiti, zorlukları aşmak için mevcut iktidar ittifakının yeterli olmadığına işarettir. Büyük zorluklar büyük kuvvetlerle yenilir. Türkiye’nin ihtiyacı daha geniş temelde Vatan ve Üretim Hükümetidir” olmuştu.

Açıklamada, ayrıca, “AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Sayın Şamil Tayyar’ın, 31 Mayıs’ta Beyaz TV’de, Yedinci Gün programında Vatan Partisi ile ilgili yaptığı yanlış değerlendirmelerine yanıtımızdır. Türkiye gemisine fitne sokmak için proje partilerin kurulduğunu görüyoruz. Bunları kurduran ABD’nin amacı Atatürk’te birleşmeyi, Türkiye Cephesinin büyümesini önlemektir. Bu nedenle bazı konulardaki farklılıklarımıza değil tehdide karşı ortak programa odaklanmayı benimsiyoruz. Vatanımızın güvenliği, halkımızın sağlığı ve geçimi önceliğimizdir. Bir yandan FETÖ ve PKK’ya karşı savaşımızı sürdürürken diğer yandan Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’de mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte iç cepheyi sağlam tutmanın koşullarından biri de Üretim Ekonomisini inşa etmektir.” denilmişti.

ŞAMİL TAYYAR NE DEDİ?

Açıklamadan sonra AKP Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Erdoğan’a ‘İslâmcı Kemalist’ rolü biçtiği gerekçesiyle Doğu Perinçek’i uyardı ve “haddinizi bileceksiniz” dedi. 2017’de “Erdoğan İslâmî Kemalist oldu’ diyen Perinçek’i önceki akşam Twitter hesabından ‘uyaran’ Şamil Tayyar, “Cumhurbaşkanımıza ‘İslamcı Kemalist’ diye rol biçen, AK Parti’nin akıl danesiymiş gibi rol çalan Perinçek ve avanesini uyarayım” diye yazdı. Tayyar aynı tweet’inin devamında sadece FETÖ karşıtlığının Perinçek’i değerli kılmayacağını ifade ederek “ilâve meziyetlere ihtiyaç var” dedi.