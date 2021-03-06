CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2019 yılından bu yana marketlerde 25 kuruş olarak ücretlendirilen poşet sayısı ile poşetlerden alınan geri kazanım katılım payının açıklanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Gürer’in önergesini cevaplayan Bakan Murat Kurum’un uygulamanın başladığı 2019 yılında 17 milyon, 2020 yılında ise 23 milyon poşetin ücretlendirme uygulamasına tabi tutulduğunu açıkladı. Kurum, 25 kuruştan satılan poşetlerden 2019 yılında 15 kuruş, 2020 yılında da 18 kuruş geri kazanım katılım payı alındığını açıkladı. Kurum’un verdiği bilgiye göre, marketlerde poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasından 2 yılda hazineye sadece yaklaşık 7 milyon TL aktarıldı. Önerge sahibi Gürer “Bu hesaba göre 83 milyon vatandaşın büyük bölümü ya yılda bir kere bile markete gidip poşetli alış veriş yapmamış ya da poşet hesabında bir çapanoğlu var” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.