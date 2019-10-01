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1 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

'Ruhani, Trump ile görüşmeyi reddetti' iddiası

01 Ekim 2019, Salı 21:09
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Birleşmiş Milletler Toplantısı sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir telefon görüşmesini reddettiği öne sürüldü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir telefon görüşmesini reddettiği öne sürüldü.

New York Times'ta yer alan haberde, Trump ile Ruhani arasında Fransa'nın aracılığıyla son anda gündeme gelen olası bir telefon diplomasisinin, Ruhani'nin reddetmesiyle sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ruhani'nin kaldığı BM'nin karşısındaki Millennium Hilton New York One Hotel'i ziyaret ederek Trump ile telefon görüşmesi teklifini İran heyetine ilettiği belirtildi.

AA

Etiketler: Ruhani, Trump, görüşme, iddia
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