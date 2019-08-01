Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısında bulundu

Moskova yönetiminin Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle bölgede yaşanan çatışma hakkında açıklamalarda bulundu. Zaharova, "Bir Ermeni askerinin ölmesi, her iki taraftan askerlerin yaralanmasıyla sonuçlanan Ermeni-Azeri sınırındaki gerilimden gerçekten endişe duyuyoruz. Gerilimin tırmanması, kısa süre önce varılan ateşkes mutabakatına ve siyasi yollardan çözüm bulma eğilimlerine ters düşüyor" dedi. Gerilimin daha fazla tırmanmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Zaharova, taraflara itidalli davranma, güç kullanmaktan kaçınma ve duruma istikrar kazandıracak önlemler alma çağrısı yaptı. Geçen hafta sonu Azerbaycan ve Ermenistan, ateş açıldığı konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunmuş, yaşanan çatışmada bir Ermeni askeri ölmüştü.

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