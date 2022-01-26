Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı değil bu ülkede hiç kimseye hakaret edilmesinin meşrû sayılamayacağını, bunun toleransla karşılanamayacağını ifade eden Ağıralioğlu, “Ama 20 yıldır iktidarı yönetenlerin hakaret eşiklerinin bu kadar aşınmasına sebep olan dillerini görmesi lâzım” diye konuştu. İktidara hatırlatacakları olduğunu belirten Ağıralioğlu, “Bugün Sayın Devlet Bahçeli’nin, Sayın Cumhurbaşkanının terbiye ve edep adına, nezaket ve zarafet adına, merhamet ve devlet ciddiyeti adına, dil ve siyasî münasebet adına ne diyorsa ne konuşuyorsa bütün bunlardaki aşınma eşiklerini temsil ettiklerini hatırlatıyoruz onlara. Siyaseti o kadar çok hakaretle yaptınız ki rüzgâr ektiniz, fırtına biçiyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Anka