S-400’ler için ortak grup

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan satın alınan S-400’ler konusunda ABD ile ‘ortak çalışma grubu’ oluşturulduğunu açıkladı.

Çavuşoğlu, çalışma grubu için teknik görüşmelere başlandığını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye’ye yönelik S-400 yaptırımlarını hayata geçiren ABD’den yaptırımları ele almak için çalışma grubu kurulması teklifi geldiğini söyledi. Türkiye’nin teklifi kabul ettiğini ve teknik düzeyde görüşmelerin başladığını açıkladı.

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