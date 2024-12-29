Saadet-Gelecek grubu yeniden kuruldu

Saadet Partisi, DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ile Mehmet Emin Ekmen’in katılımıyla TBMM’de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.

Çatı parti 7 Ocak’ta grup kuracak Saadet Partisi, Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’nın istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20’nin altında kalması nedeniyle Meclis’te grup oluşturma yeterliliğini kaybetmişti. DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Kaya ile Mersin Milletvekili Ekmen, Saadet Partisine geçti. Böylece milletvekili sayısı 21’e çıkan Saadet Partisi, yeniden grup kurma çoğunluğuna ulaştı. Kaya ve Ekmen’in Saadet Partisine katılımıyla DEVA Partisi’nin TBMM’deki sandalye sayısı 12’ye düştü. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.