Çatı parti 7 Ocak’ta grup kuracak

TBMM’de Saadet-Gelecek Grubu’nun düşmesinin ardından Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile DEVA Partisi arasında TBMM’de yeniden grup kurmak için çalışmalar başladı.
Yamalı istifa etti, Gelecek-Saadet Meclis grubu düştü
Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, görüşmelerde sona yaklaşıldığını belirterek, “Genel Başkanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı. Büyük ihtimalle bir haftaya kadar kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadesini kullandı.
Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın, Gelecek Partisi’nden istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından TBMM’de Saadet-Gelecek Grubu düşmüştü.
Ankara - Anka