Samast’ın serbest bırakılması yeni rejim inşası için yapıldı

HEDEP’in Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği önergenin diğer önergelerin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisi; AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Öneri üzerine söz alan CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, “Cinayeti biz gördük, hepimiz gördük. Sadece katili değil, arkasındakileri de gördük. Hrant Dink cinayeti, siyasi bir cinayettir; organizedir. Gün geldi Ergenekon’a ihale edildi; gün geldi cemaate ihale edildi. Hrant Dink cinayeti aslında yeni bir rejimin inşası için tasarlanmıştı. Bugün de AYM’nin kapatılması girişimi ile Hrant Dink cinayetinin tetikçisinin bugün serbest bırakılması da rejimin yeniden inşa sürecinin adımlarıdır. Bugün de birçok gazeteci aynı tehditler altında yaşıyor. Daha yeni MHP’li İzzet Ulvi Yönter, gazeteci Alican Uludağ’ı ‘nefesimiz ensede’ diyerek tehdit ettiği bir ülkede, ensesinden vurulan bir gazetecinin katilinin serbest bırakılması aslında şaşırtıcı bir durum değildir” dedi. Ankara - Anka

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