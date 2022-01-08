Zamma tepki göster Davutoğlu, iktidarın “Ekonomi şaha kalktı” söyleminin aksine ülkede her gün fakirliğin yükseldiğine vurgu yaparak yaşananlara tepki gösterdi.

Davutoğlu Twitter’da, “Lâflara baksak ekonomimiz şaha kalktı. Peki, ya gerçekler? Benzin ve motorine yine zam geldi, millet her gün daha fazla fakirleşiyor. Evinde huzurla oturması gereken vatandaş benzin kuyruğunda zam gelmeden depo doldurmanın derdinde. Sandık gelecek ve siz gideceksiniz!” ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu da zamlara tepkisini, “Akaryakıta son bir yılda 46 kez zam geldi ve eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira lira geliyor. Hükümet, ardı ardına akaryakıta getirdiği zamlarla büyükşehirlerdeki trafik sorununu çözecek gibi görünüyor(!) El insaf!” mesajıyla dile getirdi. Haber Merkezi

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