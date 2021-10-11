Seçim anketi: AKP gidecek

MetroPOLL Araştırma şirketinin Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Eylül 2021 tarihli ‘AK Parti Gelecek Seçimi Kazanır mı?’ anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, gelecek seçimde AK Parti’nin iktidarını sürdüreceğine inananların oranı yüzde 37,8. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde verilen oylar baz alındığında, “AK Parti gelecek seçimi kazanır mı?” sorusunu cevaplayan AKP’lilerin yüzde 65,8’i “evet” cevabı verdi. AKP’lilerin yüzde 25,7’si ise “AK Parti gidecek” dedi. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53,7’si AKP’nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini söyledi. AKP’nin iktidarını sürdüreceğine inananların oranı ise yüzde 37,8. CHP seçmeninde “AK Parti gidecek” diyenlerin oranı yüzde 83,2 çıktı. Bu oran İYİ Parti’de 79,2 olurken, HDP’de 79,7 çıktı. Aynı seçimde MHP’ye oy verenlerin yüzde 55,2’si “AK Parti iktidarını sürdürecek”, yüzde 38,3’ü ise “İktidardan düşecek” dedi.

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