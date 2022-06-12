Seçim kararı alsın, adayımızı açıklayalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Biz birinci parti olacağız, altılı masa iktidar olacak. 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’ndan çıkacak, Sayın Erdoğan ana muhalefet partisinin genel başkanı olacak. Sayın Erdoğan’ın, parlamenter sisteminin ne kadar güzel bir şey olduğunu söyleyeceğine, her türlü iddiaya varım. Sayın Erdoğan’ın ana muhalefet partisi lideri olarak bunu teklif edeceğine her türlü iddiaya varım” dedi.

Akşener, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Sayın Erdoğan’a bir çağrım var, alsın seçim kararını. Diyelim ki yarın aldı. Üç ay sonra seçim var. Biz de pazartesi günü adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran’ında dediğine göre biraz bekleyecek ve meraklanacak. Çünkü bu sistemi tartışmadıkça, o yün yumağına düşmeyeceğiz” diye konuştu. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 193

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.